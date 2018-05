Cresce o número de abuso contra vulneráveis no DF

Segundo a Corregedoria-Geral do MP, Ceilândia tem o maior índice de ocorrência

Segundo levantamento da Corregedoria-Geral do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) no Distrito Federal, o número de estupro de vulneráveis nos últimos dois anos foi quase o dobro do praticado contra as outras faixas etárias. A região administrativa de Ceilândia concentra o maior número de casos.



Lideram o ranking de 2017 Ceilândia, com 510 casos; Samambaia, com 292 e Sobradinho, com 237. Em seguida estão Taguatinga, com 225 ; Planaltina, com 220; e por fim Brasília, com 204.



Em 2017, foram 1.301 novos casos de estupro de vulneráveis recebidos pelo MPDFT contra 1.321 no ano anterior, uma redução de menos de 2%. Já em relação às demais faixas etárias, o número aumentou. Foi de 645 em 2016 para 733 em 2017, um crescimento de 13%. Os números revelam que os crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes foram 77% maior em 2017 em comparação com o restante da população.



O abusos geralmente exigem uma relação de confiança e por isso os crimes só são descobertos anos depois. Porém, alguns sinais podem indicar que a criança sofreu algum tipo de abuso tais como: dificuldade para dormir, sono perturbado, insônia, agressividade sem motivo aparente, avanço precoce do desenvolvimento sexual, baixo rendimento escolar, depressão, isolamento, falta de interação, rejeição de determinadas pessoas.



Ao se tomar conhecimento sobre o abuso é importante procurar apoio psicológico, alerta a coordenadora dos Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT, promotora de Justiça Liz-Elainne Mendes.