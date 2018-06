Cresce número de pernambucanos que pretendem celebrar o São João

O dado apresentado pela pesquisa realizada pela Fecomércio-PE, em parceria com o Sebrae, aponta que 71,9% dos entrevistados querem comemorar os festejos juninos

Seja no Agreste, no Sertão ou na Região Metropolitana, o São João é um importante festejo que movimenta o Nordeste por inteiro. Para este ano, os dados revelam um crescimento dos consumidores que pretendem participar dos festejos, alcançado 71,9% dos entrevistados. Em 2017 o número ficou em 70,5%. Esse crescimento de 1,5% reflete sinais da lenta recuperação da renda, retomada da economia pernambucana, bem como o que se verifica no país como um todo.



Divulgada nesta terça-feira (12), a sondagem de opinião realizada pela Fecomércio-PE, em parceria com o Sebrae, apresenta a intenção dos consumidores pernambucanos em comemorar o período que envolve celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro, além de trazer informações sobre expectativas de empresários e gestores relativas ao volume de vendas que esperam realizar a propósito desse período festivo.



Tradicionalmente, nos municípios do interior a comemoração é mais intensa, verificando-se que tal proporção é mais acentuada no Agreste, com 78,2% das respostas, com destaque para Caruaru, reconhecido como o melhor São João de Pernambuco e um dos mais importantes da região. No Sertão, é de 74,7% a proporção de consumidores que manifestam o propósito de festejar os eventos juninos, enquanto na Região Metropolitana do Recife Expandida (RM Expandida) tal comemoração é desejo de 67,6% das pessoas.



A sondagem revela que 64,8% dos consumidores entrevistados desejam comprar produtos de uso pessoal para o São João com gasto médio ligeiramente menor que o registrado no ano anterior: em 2018 é de R$ 202, enquanto em 2017 atingiu R$ 210, com valores a preços de abril de 2018 (IPCA).



O comércio tradicional foi assinalado como o local preferido para os consumidores pernambucanos realizarem suas compras, registrando em 60,3%. A opção de comprar em lojas nos shopping centers tem indicação de 34,9% dos consumidores. Para quitar a compra dos produtos, o pagamento à vista, considerando dinheiro e cartão de débito representam, respectivamente, 40,0% e 16,1% das respostas.



Além da compra desses artigos como vestuário, calçados, acessórios, perfumes, cosméticos, entre outros, celebrar a festa em shows e/ou boates foi a opção assinalada em 40% das respostas. Já em bares, restaurantes ou lanchonetes o indicativo ficou em 28,2%. O gasto médio pretendido, por consumidores pernambucanos, para gastos em bares, restaurantes ou lanchonetes, em festejos juninos de 2018, alcança R$ 160, em valores reais de abril de 2018.