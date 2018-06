Cresce número de namorados com intenção de celebrar a data no Grande Recife

Pouco mais que a metade dos consumidores da região metropolitana do Recife (RMR) declarou intenção de comemorar a data, alcançando 53,6% dos entrevistados em pesquisa feita pela Fecomércio-PE em parceria com o Sebrae. No ano passado, a porcentagem foi de 47,5%. O resultado é influenciado em parte por uma inflação controlada, abaixo do piso de 3% ao ano, e pela recuperação no poder de compra das famílias.

O desejo de comemorar é maior na população masculina, chegando a 56,4%, enquanto entre as mulheres corresponde a 51,2%. Os jovens são os mais adeptos a comemorar a data, indicando 63,6% das pessoas na faixa de 18 a 29 anos de idade. A intenção também cresce na classe de renda mensal familiar mais elevada (com mais de 10 salários mínimos), segundo indicam 71,4% das respostas nessa classe. Essa intenção se reduz na medida em que diminui o nível de rendimento, atingindo o menor patamar (40%) no estrato de renda mensal familiar mais baixo (de 1 s.m. até 2 s.m.).

Na forma de comemorar, a escolha pela compra de presentes registrada 87,9%, entre os que vão comemorar a data, mantendo o mesmo patamar registrado em 2017, quando alcançou 87,5%, sendo a forma preferida pelos consumidores. As opções por ‘show ou boate’ e ‘hotel ou motel’ também tiveram o mesmo patamar de indicações, com cerca de 7% e 4%, respectivamente. A comemoração em restaurante, bar ou lanchonete, por sua vez, teve um nível razoável de indicações entre as pessoas em 2018, quando alcançou 38,2%, quando comparada ao percentual registrado no ano anterior, registrado em 42,9%. Ir ao cinema ou teatro registrou leve aumento, de 6,4% para 8,3%.

O comércio tradicional predomina como o principal local para compra dos presentes do Dia dos Namorados pelos consumidores da RMR, com pouco mais da metade (51,5%) das indicações entre os entrevistados. Outro local de compras com significativa parcela de indicações é o shopping center, opção apontada por 41,5% dos pesquisados. Na forma de pagamento, a parcela intencionada em pagar os presentes à vista, em dinheiro e/ou cartão de débito é registrada em 62,9% entre as pessoas com mais de 60 anos e 62,8% nas pessoas com 50 a 59 anos. Na faixa etária de 30 a 49 anos a propensão dos entrevistados de quitar suas compras via cartão de crédito ou de loja chega em 50,7%.

A parcela que não pretende festejar o Dia dos Namorados, segundo a sondagem, mencionou entre as razões o fato de não ter companheira ou companheiro afetivo às vésperas da comemoração, além de outras alegações em participar do evento, como os fatores econômico-financeiros, dos quais o mais mencionado foi o desemprego.

A pesquisa realizada pela Fecomércio-PE foi feita em parceria com o Sebrae entre os dias 15 e 22 de maio, com os consumidores da Região Metropolitana do Recife. Foram realizadas 1.523 entrevistas com consumidores nas principais áreas de concentração comercial dos municípios do Recife, Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata.