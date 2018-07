Cremerj diz que 'Doutor Bumbum' não poderia atuar no Rio

Denis Cesar Barros Furtado e sua mãe tiveram prisão temporária decretada após morte de advogada

A Justiça do Rio decretou ontem (17) a prisão temporária dos médicos Denis Cesar Barros Furtado e de Maria de Fátima Furtado, investigados pela morte da bancária Lilian de Lima Jamberci após procedimento cirúrgico. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), Denis e sua mãe não podiam atuar profissionalmente no Rio de Janeiro.

"Por ter CRM ativo em Goiás e em Brasília, Denis Furtado não poderia atuar profissionalmente no Rio de Janeiro sem autorização do Cremerj. Nessas situações, o conselho concede uma autorização provisória com validade de 90 dias. Caso o profissional precise ficar mais tempo trabalhando no estado,o Cremerj pode emitir um CRM secundário. Mas, no caso dele seria diferente, pois o consultório dele não existe", diz o conselho em nota.

O conselho também informou que sua mãe, Maria de Fátima Furtado, teve o registro cassado.



"Os motivos estão relacionados ao anúncio de aparelhagem de forma a que lhe atribua capacidade privilegiada; propaganda enganosa de qualquer natureza; permissão para que o nome circule em qualquer mídia, inclusive na Internet, em matérias desprovidas de rigor científico; realização de propaganda de método ou técnica não aceitos pela comunidade científica; e por garantir, prometer ou insinuar bons resultados a qualquer tipo tratamento", diz a nota.

O Cremerj também informou que já abriu uma sindicância para apurar os fatos e, que assim como todas as sindicâncias abertas pelo conselho, elas correm em sigilo de acordo com o Código de Processo Ético Profissional. Em nota, o conselho afirma que vai denunciar o fato à Polícia Federal.



O caso

O caso ocorreu na noite de sábado (14). Lilian veio de Cuiabá para um procedimento de preenchimento do glúteo a ser feito por Denis Furtado. Durante o procedimento, feito no apartamento do médico na Barra da Tijuca, a paciente passou mal, quando a levou para o Hospital Barra D'Or, no mesmo bairro, onde morreu, na madrugada de domingo (15).



Conhecido como Dr. Bumbum, Furtado tem mais de 650 mil seguidores em rede social. O médico já tem passagem pela polícia e responde a mais de 10 inquéritos, um dos quais por assassinato, porte de armas e ameaça.



A polícia apreendeu o veículo em que o médico e a namorada prestaram os primeiros socorros a paciente. Também foi apreendido um segundo veículo onde foram encontrados os medicamentos que teriam sido usados no procedimento.



A defesa



A advogada do médico, Naiara Baldanza, qualificou como "precoce" a responsabilização de seu cliente pela morte da bancária. Em nota, ela diz que "muitas das informações que estão circulando na internet e redes sociais acerca do médico são inverídicas".



*Com informações da Agência Brasil