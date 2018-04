Cremepe cassa diploma de médico acusado de mandar matar Artur Eugênio

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) cassou, nesta quarta-feira (18), o diploma do médico Cláudio Amaro Gomes, de 60 anos, preso preventivamente no Centro de Observação e Triagem (Cotel), no Grande Recife. O cardiologista é acusado de mandar assassinar o também médico Artur Eugênio de Azevedo, em maio de 2014.





A viúva do médico, Carla Azevedo, compareceu ao julgamento. "Estou muito tranquila em estar aqui como acusadora nesse processo, de tanta que é a certeza de que eu tenho que não podemos deixar um profissional como esse representar esse ofício", afirmou.



Preso no Cotel desde o dia 3 de junho de 2014, o agora ex-médico aguarda a definição da Justiça sobre o julgamento pelos crimes de homicídio qualificado, apropriação indébita e comunicação falsa de crime.



O médico Cláudio Gomes e o filho, condenado a 34 anos e quatro meses de prisão, foram acusados de planejar a morte do cirurgião Artur Eugênio de Azevedo, que foi arrastado por dois homens na entrada do prédio onde morava, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite de 12 de maio de 2014.



O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, com marcas de tiro, às margens da rodovia BR-101, em Jaboatão dos Guararapes. O carro da vítima foi queimado e abandonado no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife. As investigações apontam que Cláudio Gomes e Artur, que já trabalharam juntos, tinham divergências profissionais, o que teria motivado o crime.

Os 12 conselheiros, entre eles o relator e o presidente do Cremepe, decidiram por unanimidade pela cassação do diploma de Cláudio Amaro. Segundo o Cremepe, Cláudio Amaro Gomes tem 30 dias para recorrer da decisão junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM). Gomes e seus defensores não quiseram falar com a imprensa.Parentes e amigos de Artur lotaram a recepção do Cremepe, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, à espera do julgamento, que não teve a ver com o assassinato, mas com a conduta ético-profissional de Cláudio Amaro. No júri, que pertence à esfera administrativa, pesavam contra ele inúmeras questões, principalmente assédio moral contra Artur.