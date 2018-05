Companhia de abastecimento de Santo André não tem recebido produtos deviso a manifestação dos caminhoneiros

A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) já tem registrado queda na oferta de frutas, legumes e verduras para o abastecimento. O problema é sentido após as manifestações dos caminhoneiros contra o aumento do combustíveis.



Caminhões que chegaram nesta semana na companhia já precisaram furar o bloqueio que acontece em algumas estradas que cortam o Estado de São Paulo.



A Craisa é responsável pelo abastecimento de hospitais, entidades assistenciais e fornecer produtos para merendas escolares na região.



A Aeceasa (Associação das Empresas da Ceasa do Grande ABC) estima que a falta de produtos também possa ocasionar na alta dos preços.



Em alguns postos de combustível na região também já começou a faltar etanol, gasolina e diesel.



Manifestação



O Destak registrou um protesto de caminhoneiros na avenida Kennedy, em São Bernardo, no início da tarde desta terça-feira (22).