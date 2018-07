CPI da Pedofilia e polícia fazem buscas na Asa Norte

Foram apreendidos computadores e outros equipamentos eletrônicos; uma jovem de 18 anos foi resgatada do local

A CPI da Pedofilia da Câmara Legislativa, em parceria com a Polícia Civil, apreendeu nesta segunda-feira (16) computadores, e outros itens eletrônicos em endereço da Asa Norte que funcionava como uma espécie de "agência" para exploração sexual de adolescentes. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com o apoio do Ministério Público.

Durante a investigação, a CPI descobriu o aliciamento de meninas a partir de 14 anos de idade. No local, os policiais civis encontraram uma jovem de 18 anos de idade, que era mantida no local há cerca de um mês.

"Eles oferecem programas sexuais com meninas que vêm, geralmente, de áreas de baixa renda do Distrito Federal e Entorno", disse o presidente da CPI, deputado Rodrigo Delmasso (PRB.

A CPI, com apoio do Ministério Público do DF, havia solicitado à Justiça três mandados de busca e apreensão, mas dois deles não puderam ser cumpridos. "Houve uma movimentação dos envolvidos em dois casos", explicou Fonseca, salientando que o local onde houve a apreensão foi monitorado durante todo o final de semana. Os policiais chegaram até o endereço a partir de denúncias formuladas diretamente à CPI da Pedofilia, que fará a perícia do material.

Para o delegado Haendel Fonseca, que coordenou a operação. ações como a realizada na manhã de hoje visam a encorajar as denúncias. "Acompanhando a CPI vimos que muitos não acreditavam na possibilidade de obter ajuda do Estado", comentou, defendendo a necessidade de fortalecer a rede proteção.