Corrida pelo GDF terá 12 nomes na disputa

Depois de um período de muita indefinição, alianças rompidas e novas uniões fechadas, o cenário eleitoral começou a ser desenhado neste final de semana. Com as últimas convenções partidárias realizadas ontem, 12 nomes irão disputar o governo do Distrito Federal.

Resultado da desistência de Jofran Frejat (PR), o DEM oficializou a candidatura de Alberto Fraga e contará com o apoio dos republicanos, do PSDB e DC. Outro nome fechado neste final de semana foi o de Ibaneis Rocha, que irá concorrer o GDF pelo MDB. Ex-presidente da seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), o medebista se filiou a sigla no final do ano passado.

Com discurso em apoio ao ex-presidente Lula e com chapa pura, o PCO oficializou a candidatura do bancário Renan Rosa, que terá como vice o servidor público Gilson Dobbin. Para garantir um palanque para uma possível candidatura de Lula à presidência, o PT também irá ter um postulante ao Palácio do Buriti, o escolhido foi Júlio Miragaya.

Na mesma linha de chapas puras, o PSTU terá como candidato o presidente regional do partido, Antônio Guillen. O candidato a vice na chapa é Eduardo Zanata, também do PSTU.

Oficializado logo nos primeiros dias do período de convenções, o Novo terá como candidato o empresário Alexandre Guerra. Outra candidatura que já tinha se lançado na disputa, foi a ex-deputada distrital Eliana Pedrosa (Pros).

O PSOL terá como candidata a professora de Saúde da UnB, Fátima Sousa, sua vice será a assistente social Keka Bagno. Outra candidatura definida é a do PRTB, que lançou o nome do major Paulo Thiago Barreto, porém nenhum nome foi de vice foi definido pela sigla.

Primeira vez concorrendo a um cargo político, o general reservista do Exército Paulo Chagas, de 68 anos, irá concorrer pelo PRP. O candidato a vice será Adalberto Monteiro, presidente da legenda na capital.

Lançado como pré-candidato logo depois do anuncio da desistência do Frejat, Rogério Rosso se lançou na disputa pelo GDF pelo PSD. O vice da chapa é o engenheiro Egmar Tavares, do PRB

Responsável por governar o Distrito Federal pelos últimos quatro anos, Rodrigo Rollemberg foi confirmado pelo PSB na disputa pela reeleição. O socialista irá formar uma chapa com o PV, e terá como vice o ex-secretário do Meio Ambiente Eduardo Brandão.