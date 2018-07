Corrida Hemorio incentiva doação de sangue

Neste domingo (15), ocorre a 1ª Corrida Hemorio, que tem como objetivo lembrar a importância da doação de sangue. O evento acontece a partir das 8h, no Recreio do Bandeirantes. Estima-se que mais de 1,3 mil corredores profissionais e amadores vão estar presentes, além de funcionários e voluntários do hemocentro. Parte da renda do evento, que tem parceria da Secretaria de Estado de Saúde, será doada para o Hemorio.

Há corridas de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 4 km. O percurso é entra os postos 12 e 9, na orla. Todos que finalizarem o percurso vão receber medalhas de participação e há premiações especiais do primeiro ao quinto lugares geral masculino e feminino, e do primeiro ao terceiro lugares em diversas faixas etárias.