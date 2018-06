Corregedoria da GCM de S. Caetano vai apurar agressões na Câmara

Incidente aconteceu durante a votação do projeto de iniciativa popular que previa o fim da taxa de lixo na cidade

A Corregedoria da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano disse que irá apurar a postura de alguns agentes públicos que agrediram moradores e uma jornalista na Câmara Municipal na última terça-feira (26) durante votação do projeto de lei de iniciativa popular que previa o fim da taxa do lixo.



A proposta que reuniu cerca de 15 mil assinaturas de moradores pedindo a revogação da cobrança foi rejeitada por 13 votos a cinco. Os vereadores favoráveis a medida foram: Chico Bento (PP), Jander Lira (PP), César Oliva (PR), Ubiratan Figueiredo (PR) e Ricardo Andrejuk (PSDB), único governista.



Durante a sessão, guardas fecharam a porta do plenário e impediram que parte dos moradores assistissem a votação. O fato causou tumulto e os agentes de segurança usaram bombas de gás lacrimogêneo contra as pessoas.



Uma jornalista também foi agredida. Um dos guardas que participava da ação torceu o braço de Gislayne Jacinto do ABCD Jornal e tentou apreender o celular que ela utilizava para registrar o fato. O guarda chegou a ameaçá-la.



"O ocorrido em São Caetano foi tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa. Eu estava no exercício da minha profissão e fui impedida de trabalhar. Vivemos em um estado democrático e isso não pode mais acontecer. Para mim, a forma como esse GCM agiu mostra que não foi preparado adequadamente para agir em determinadas situações", afirmou a jornalista ao Destak.



Em nota oficial a Secretaria de Segurança de São Caetano informou que foram tomadas as providências administrativas cabíveis pela Corregedoria. Entretanto, não especificou quais serão as medidas.