Corpus Christi: PRF registrou quatro mortes nas rodovias do DF

Ao todo, foram 19 acidentes que resultaram em 28 pessoas feridas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 19 acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal durante o feriado de Corpus Christi deste ano. Ao todo, 28 pessoas ficaram feridas e quatro morreram.



De acordo com o balanço, o número de acidentes foi considerado baixo, mas o número de mortes subiu em comparação ao ano passado, quando houve 35 acidentes e apenas uma morte. Um dos acidentes fatais aconteceu na noite deste domingo (3), na BR-060, envolvendo uma carreta e carros de passeio. Uma mulher morreu no local e quatro pessoas ficaram feridas.



Além das batidas, a PRF divulgou resultados preliminares sobre autos de infração registrados, foram 539 no total, sendo 321 por excesso de velocidade. A maioria dos motoristas foram flagrados 50% acima da velocidade permitida, o que pode levar à suspensão da carteira de habilitação desses condutores.