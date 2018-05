Centro do Rio, Niterói e São Gonçalo receberam celebrações da Arquidiocese

O feriado religioso de Corpus Christi, que celebra o mistério da eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, aconteceu nesta quinta (31), ao longo de todo o dia, com missas, procissões e, é claro, os tradicionais tapetes de sal. No Centro do Rio, a festa se concentrou no entorno da Catedral Metropolitana e da Igreja da Candelária. Houve também comemorações em Niterói e São Gonçalo.