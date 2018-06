Corpo de universitário é encontrado em área da UnB

24.06.2018 16:50

Jiwago Henrique de Jesus Miranda tinha 33 anos e cursava filosofia

O corpo encontrado no último sábado (23) próximo ao complexo residencial conhecido como "Colina", de responsabilidade da Universidade de Brasília (UnB), era aluno da instituição. Jiwago Henrique de Jesus Miranda, de 33 anos, cursava filosofia.



Por meio de nota, a UnB afirmou que "lamenta profundamente o falecimento" do estudante e declarou luto de três dias – a contar a partir desta segunda (25). Na prática, a homenagem não afeta o funcionamento da universidade.



"Jiwago era membro da comunidade acadêmica há cerca de nove anos, tendo recebido, no período, auxílio socioeconômico e acompanhamento psicossocial." A instituição também informou que está prestando assistência à família.



No boletim de ocorrência consta que ele "estava com um ferimento na cabeça, provavelmente causado por uma pedra". A investigação foi remetida para a 2ª DP, que fica próximo ao campus. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio.