Corpo de policial assassinado em Niterói é enterrado

Carro do cabo Diogo Alcântara foi atingido por mais de 30 disparos; polícia diz já ter apreendido veículo de suspeitos

O corpo do cabo Diogo Alcântara, assassinado com mais de 30 tiros na noite de sábado, em Niterói, foi enterrado ontem, na presença de familiares, amigos e colegas da corporação. Ele é o 36º policial militar assassinado, somente este ano, no Estado do Rio.



Segundo o coronel Márcio Rocha, comandante do 12º BPM (Niterói), a suspeita é de que Diogo tenha sido seguido desde que saiu do plantão, pois ele foi morto a caminho de casa.



Um automóvel que teria sido usado pelos bandidos durante o assassinato já foi apreendido pela polícia, que realizou uma operação no morro da Grota, no sábado e no domingo. Pelo menos dez pessoas foram presas e quatro pistolas apreendidas, além de drogas.



Outro PM é ferido no fim de semana



Um policial militar, identificado como Alexandre Antônio da Silva, de 32 anos, lotado na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Adeus/Baiana, foi baleado no pescoço durante uma tentativa de assalto em Todos os Santos, na zona norte, e levado ao Hospital Salgado Filho, onde permanece internado, em estado estável. Os dois bandidos fugiram.