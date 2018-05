Corpo de mulher é encontrado em trilha de Paranapiacaba

Identidade da vítima ainda não foi divulgada; ainda não se sabe a causa da morte

O corpo de uma mulher foi encontrado na trilha Lago do Cristal, em Paranapiacaba, Santo André, e levado para o IML (Instituto Médico-Legal) da cidade na tarde desta quinta-feira (4).



A identidade da pessoa ainda não foi divulgada. Porém, de acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, ela tinha entre 30 e 40 anos. O laudo com as causas da morte deve ser divulgado em até 20 dias.



A vítima foi encontrada por um grupo de jovens que fazia trilha pelo local na última terça-feira (1º) e acionou a polícia. Porém, por se tratar de uma área particular e um local de difícil acesso, o corpo só foi retirado nesta quinta-feira (4).



O caso foi registrado no 6º DP, da Vila Mazzei.