Corpo de capitão da PM morto em Jacarepaguá é enterrado

Sepultamento aconteceu nesta sexta (3), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap

O corpo do capitão da Polícia Militar Stefan Cruz Contreiras, que era chefe do Serviço Reservado do 18º BPM (Jacarepaguá) e morreu na manhã de quinta (3), durante uma tentativa de assalto, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, foi enterrado na tarde desta sexta (4), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na zona oeste. Cerca de 200 pessoas participaram da cerimônia de despedida do agente, a maioria colegas de farda.



No mesmo dia em que Stefan morreu, a Polícia Militar fez uma operação na Cidade de Deus, em busca dos criminosos. A ação terminou com quatro mortos e três feridos, além de ter fechado a Linha Amarela durante duas horas e ter prendido oito pessoas. Questionado pela imprensa, durante o sepultamento do capitão, sobre a continuidade das operações na comunidade de Jacarepaguá, o comandante da Polícia Militar, o coronel Luís Claudio Laviano, não respondeu.



A Polícia Civil, que comanda as investigações sobre o crime, já ouviu testemunhas e analisa câmeras de segurança de pontos próximos ao local do assassinato, na esquina da estrada do Capenha com a Avenida Geremário Dantas, no Pechincha. A Delegacia de Homicídios da Capital estaria, inclusive, refazendo os possíveis trajetos feitos pelos criminosos.