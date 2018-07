Corpo de 63º PM morto no Estado será enterrado na terça (31)

O policial, que estava na corporação desde 2003, era lotado no 39º BPM (Belford Roxo) e deixou a mulher e quatro filhos. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A arma dele, assim como os pertences da esposa, foram roubados pelos bandidos, que conseguiram escapar.



A Delegacia de Homicídios da Capital investiga. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações que levem à prisão dos responsáveis pelo crime. É possível denunciar pelo Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados no telefone (21) 98849-6099; pela Central de Atendimento do Disque Denúncia, no (21) 2253-1177, pelo aplicativo do órgão; ou ainda por mensagens inbox na página do Portal dos Procurados no Facebook.

O enterro do capitão Diogo Lins Canito, o 63º policial militar morto no Estado do Rio de Janeiro neste ano, será realizado nesta terça (31) pela manhã, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O agente estava a caminho da casa de um amigo, na tarde de domingo (29), quando foi surpreendido por bandidos e baleado em um assalto, em Marechal Hermes.