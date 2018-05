Copacabana recebe 9º Caminhada da Adoção

–

A 9º Caminhada da Adoção, organizada pelo IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família), foi realizada na manhã de domingo (20), na altura do Posto 6 da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, com o intuito de dar visibilidade a crianças que estão em abrigos e estimular a adoção. O órgão ainda lança a campanha "O ideal é real", para apresentar possibilidades de outros perfis de crianças e desmistificar a imagem de um filho perfeitosão mais procuradas crianças de até 3 anos, brancas, sem irmãos e sem doenças.