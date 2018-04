Coordenador de diversidade sexual do Rio relata perseguição

O coordenador especial de diversidade sexual do Rio, Nélio Georgini, relatou ter sido perseguido por dos motoqueiros armados no último domingo (1º), logo após almoçar com o marido e familiares, em Benfica, zona norte do Rio.Nélio contou que deixou o local por volta de 14h30 e acredita que foi seguido do restaurante até o Rocha, onde foi deixar os pais em casa. Ainda de acordo com o coordenador, os motoqueiros emparelharam o carro, apontaram armas para o veículo e dispararam seis tiros.Nenhum dos disparos atingiu os ocupantes do veículo. Nélio Georgini vai registrar o crime nesta segunda (02), às 11h30, na 15ª DP, na Gávea, zona sul do Rio.