Convenções definem futuro dos partidos nas eleições do DF

Após o Novo, Pros e o PTB alinharem suas chapas, esta semana será a vez de PSB, PSD, PT e outras siglas fecharem acordos

Esta semana será decisiva para alguns dos principais partidos do Distrito Federal na disputa por apoio político nas eleições deste ano. Depois da confirmação da chapa única do Novo, de Alexandre Guerra com Erickson Blun, e da coligação do Pros com o PTB para lançar Eliana Pedrosa e Alírio Neto na disputa pelo Buriti, pelo menos outras nove siglas farão suas convenções para definirem seus futuros nos próximos dias.



Uma das convenções mais esperadas será a do PSB, que vai confirmar a candidatura de Rodrigo Rollemberg pela reeleição. O que se espera dessa reunião é o nome do vice e quais outros partidos irão sustentar esta campanha do atual gestor do DF.



Outra convenção que irá movimentar os meio político na capital será a do PSD. Em meio à confusão de desistência do pré-candidato Jofran Frejat (PR), Rogério Rosso anunciou que iria ser um dos postulantes ao Buriti. Já no domingo (28), a reunião do PSD tentará fechar com os partidos que antes apoiavam o republicano. Estavam na coligação de Frejat o PR, PP, MDB e DEM. Rosso ainda quer o apoio do PSDB.



Marcada para acontecer em dois dias, sexta (27) e sábado (28), a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) deverá definir quem o partido irá apoiar. Isolado desde a derrota de Agnelo Queiroz, ainda no primeiro turno do pleito de 2014, o partido não conseguiu lançar nenhum nome próprio na pré-campanha.



Sem grandes novidades, o PSOL confirmará, também no sábado, a candidatura da professora Fátima Sousa. A vice será da assistente social Keka Bagno.



PSDB

O PSDB, do pré-candidato Izalci Lucas, segue com o fututo indefinido. A sigla teve a coligação estremecida após o anúncio e de Rogério Rosso e até o momento não fechou a data de sua convenção.