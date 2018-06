Contribuintes já podem fazer a indicação para créditos em dinheiro do Nota Legal

m 2017,

mais de 23 mil consumidores

resgataram os valores e os depósitos somaram mais de 2,7 milhões. O programa tem mais de

R$ 1 milhão de pessoas cadastradas

.

Começou nesta segunda-feira (18) o período de indicação dos créditos do programa Nota Legal para ressarcimento em dinheiro. A modalidade é valida para aqueles contribuintes que não têm veículos ou imóveis registrados no CPF.De acordo com a secretaria de Fazenda, o sistema para informar os dados bancários estará aberto até o dia 20 de julho e a conta precisa ser da própria titularidade do participante cadastrado. O processo é todo online e está disponível na página do programa, na internet O valor mínimo da compensação será de R$ 25 e as transferências deverão ocorrer a partir de agosto. Segundo a pasta, e