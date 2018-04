Contra desgastes, distritais desistem da Lei do Silêncio

Sem conseguir entrar em um consenso entre as partes, os parlamentares resolveram engavetar o projeto de alteração

Na tentativa de não se indispor com nenhum dos lados interessados, especialmente em ano eleitoral, os deputados distritais desistiram de votar o projeto de alteração da Lei do Silêncio.



A proposta chegou a entrar na pauta diversas vezes, mas com embate entre comerciantes e associações de moradores, o presidente da Câmara Legislativa, deputado Joe Valle (PDT) tirou, definitivamente, o assunto das votações do plenário neste ano.



A polêmica em volta dessa alteração já se arrasta desde 2015, quando foi proposta a alteração. Por um lado, os donos de bares e restaurantes pedem a revisão da lei. Por outro, as associações de moradores pedem que a legislação seja mantida do jeito que está, inalterada desde 2008.



Para o autor do novo projeto de lei, deputado Ricardo Vale (PT), essa omissão dos demais deputados atrapalha a comunidade como um todo. "Precisamos dar uma resposta para os comerciantes e para as associações. Não votar é deixar que essa polêmica seja mantida", diz Ricardo Vale.



Se as mudanças na Lei do Silêncio fossem aprovadas, o limite máximo permitido de som, que atualmente é de 55 decibéis à noite, passaria para 70 decibéis. Outra proposta seria a forma como a fiscalização é feita: a medição seria feita no local da denúncia, e não na área comercial.



Contra a alteração, o distrital Cristiano Araújo (PSD) afirma que os limites propostos pelo projeto transformariam Brasília em "indústria do barulho". "Cada decibel que você aumenta, você tá multiplicando por dez. É você dizer que as quadras do Plano Piloto vai funcionar a níveis de indústrias do barulho", declarou.