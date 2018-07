'Continuar o trabalho me fortaleceu', afirma Márcia Rollemberg

Vítima de um câncer, esposa do governador precisou se afastar dos trabalhos no governo para fazer o tratamento contra a doença

Primeira-dama do Distrito Federal, Márcia Rollemberg chega a último ano do atual mandando dando retomando suas atividades públicas, depois de um tempo de recolhimento. Vítima de um câncer, a esposa de Rodrigo Rollemberg diminuiu o ritmo nos últimos meses para tratar da doença. Curada, ela volta agora à linha de frente, especialmente com suas ações de cunho social. Leia a seguir os trechos da entrevista exclusiva concedida ao Destak.



Destak: Como a senhora avalia esses quatro primeiros anos do seu marido à frente do GDF?

Márcia Rollemberg: O primeiro ano, principalmente os seis primeiros meses de governo, foram bem difíceis. Sabíamos que a casa estava ruim, mas não sabíamos que era péssima. Foram dias difíceis e noites sem dormir. O Rodrigo [Rollemberg] tentava uma solução para os problemas, mas paulatinamente essas soluções foram aparecendo.



Destak: Quais áreas a senhora acredita que o governador não conseguiu solucionar neste primeiro mandato?

Márcia: Eu acho que o Rollemberg soube priorizar algumas partes que diante do déficit orçamentário que tínhamos naquele momento deveriam ser priorizados. Entregamos 27 creches, porém ainda temos um déficit de vagas e temos que melhorar isto. A saúde é outro ponto que temos que avançar, não se muda um modelo de gestão em apenas quatro anos, mas o legado, no geral, é muito positivo.



Destak:O que a senhora acredita que conseguiu fazer pelo DF neste período?

Márcia: Eu veredei por um caminho que eu acredito muito que é o da participação social. Eu sou defensora do programa "Brasília Cidadã", a cidade é uma criação de todos que vivem nela. Então nestes quatro anos busquei trabalhar para fortalecer a qualidade de alguns serviços públicos e, principalmente, aqueles que fossem de cunho social.



Destak: A senhora passou por um tratamento de câncer e teve que se isolar. Como foi esse momento sendo uma pessoa pública?

Márcia: A princípio eu me recolhi, nem para a família eu abri logo de cara (sobre a doença). Eu só contei quando eu já tinha um diagnóstico certo e já sabia qual tratamento eu iria enfrentar e acabou que todo o desafio de primeira-dama meu deu mais forças para enfrentar a doença. Efetivamente eu não parei o que estava fazendo, segui tocando os meus projetos. O fato de continuar trabalhando me fortaleceu para buscar a cura com mais veemência.