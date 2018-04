Contas de luz têm reajuste médio de 8,89% em Pernambuco

Aprovado pela Aneel nesta terça-feira (24), aumento entra em vigor já a partir deste domingo (29)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (24), durante reunião pública, reajuste médio de 8,89% nas tarifas dos consumidores atendidos pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). Os novos percentuais entram em vigor já a partir deste domingo (29). A empresa atende 3,7 milhões de unidades consumidoras do Estado.



Segundo decisão da Aneel, o reajuste médio para os consumidores residenciais e comerciais, atendidos em baixa tensão, será de 8,47%. O reajuste médio para as indústrias, atendidas em alta tensão, será de 9,9%.



O consumidor residencial que consome 100 kWh/mês, por exemplo, terá sua conta reajustada de R$ 66,64 para R$ 72,35. Os beneficiários do programa de baixa renda da Celpe, com o mesmo consumo de 100 kWh/mês, tem o valor alterado de R$ 25,36 para R$ 27,24.



Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a Agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais.