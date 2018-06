Conta de luz terá aumento nesta sexta-feira

Tarifa será reajusta em mais de 8%; essa será a segunda revisão de valores feita pela CEB em menos de um ano

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou que a Companhia Energética de Brasília (CEB) faça um reajuste de 8,81% na conta de luz dos brasilienses. A decisão foi tomada ontem e o novo valor já poderá ser cobrado a partir desta sexta-feira (22).



Este já é o segundo aumento na conta de luz em menos de um ano no Distrito Federal. Em outubro do ano passado, a CEB já tinha reajustado o valor em 8,46%. Mesmo assim, os 8,81% concedidos pela Aneel ficou bem abaixo dos 30% que a companhia brasiliense pleiteava. A estatal justificava o pedido com o argumento de que precisava reequilibrar as contas da empresa.



Como a legislação prevê apenas uma atualização de valores por ano, a CEB submeteu à Aneel o pedido de Revisão Tarifária Extraordinária. Segundo a estatal, os custos com compra de energia e encargos setoriais não foram totalmente cobertos com o último reajuste (8,46%), aplicado em outubro do ano passado.



De acordo com a CEB, o rombo estimado é de R$ 200 milhões. A empresa alega que enfrenta uma alta taxa de inadimplência por parte dos consumidores da capital. Atualmente, companhia conta com cerca de um milhão de clientes no DF.



Além do reajuste extraordinário, a conta deverá sofrer um novo aumento com o reajuste anual de outubro. No entanto a CEB ainda não definiu o percentual.