Conta de água vai subir 2,99% após prejuízo com racionamento

Reajuste é 6,7% menor que o reivindicado pela Caesb; aumento foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira e passa a valer em junho

A Agência Reguladora das Águas (Adasa) autorizou o aumento de 2,99% na conta de água do Distrito Federal. A tarifa é 6,7% menor que a reivindicada pela Companhia de Saneamento (Caesb), que alega prejuízo com o sistema de racionamento implantando da capital em janeiro de 2017. O aumento entra em vigor a partir de 1º de junho.



O órgão havia solicitado que esse reajuste chegasse à ordem de 9,69%. A companhia informou que deixou de receber mais de R$ 150 milhões uma vez que o consumo dos brasilienses diminuiu.



Além da queda na arrecadação, a Companhia lembrou o aumento dos gastos com as folhas de pagamento no último ano. Outra consequência direta do racionamento. De acordo com a Caesb, a despesa ficou 1.136% maior desde que os cortes de água começaram.



De acordo com a Caesb, 1.221 empregados da área de operação e manutenção passaram a trabalhar em horários fora do usual. A empresa explica que para atender ao calendário do racionamento, o expediente foi adiantado para as primeiras horas do dia – inclusive aos sábados, domingos e feriados.



Entretanto, a Adasa também apresentou um valor diferente no início das tratativas. A agência entendia que com 2,06% a mais sobre o valor cobrado a estatal conseguiria se manter econômica e financeiramente. Após uma audiência pública sobre o assunto, o valor da nova tarifa foi publicada nesta segunda-feira (30) no Diário Oficial.