Consumidor poderá calcular margem de lucro dos postos

O governo do Distrito Federal passará a divulgar ao público o preço dos derivados de petróleo comprados nas refinarias e distribuidoras. A medida passa a valer na próxima segunda-feira (11). O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, durante entrevista coletiva do governador Rodrigo Rollemberg.

O GDF congelou a base de cálculo da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em R$ 4,29 até o fim de junho. A intenção é corrigir distorções de preços praticados durante a greve dos caminhoneiros.

Com a divulgação do valor pago pelos postos de combustíveis na compra da mercadoria, o cidadão saberá qual a margem de lucro de cada empresário no varejo. Isso poderá ser feito acessando o site da Secretaria da Fazenda.