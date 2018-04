Consórcio tem aval do DAEE para projeto contra enchentes

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra serão as principais cidades beneficiadas com a medida

A proposta do Consórcio Intermunicipal Grande ABC para elaboração de projetos para o combate a enchentes em áreas de mananciais foi aprovada nesta semana pelo agente técnico do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), vinculado à Secretaria Estadual de Saneamento e Energia.



A medida deverá beneficiar principalmente as cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que têm todo seu território em área de preservação ambiental.



No segundo semestre de 2017, o projeto já tinha recebido aval positivo do Comitê de Bacias do Alto Tietê.



"O objetivo do Consórcio é desenvolver um projeto regional nos municípios inseridos 100% em áreas de mananciais, por meio da captação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro)", informou a entidade em nota.



O Consórcio agora aguarda a liberação de recursos para a contratação de projetos pela entidade regional.



A iniciativa faz parte das medidas estruturais propostas pelo Estudo Regional de Macrodrenagem e Microdrenagem do Grande ABC, produzido pela entidade regional para a melhoria da drenagem urbana da região.