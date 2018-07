Consórcio muda itinerário de ônibus no centro do Recife

Três linhas que circulam no bairro de Joana Bezerra terão mudanças no percurso a partir deste sábado (21)

O Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT) modifica, a partir deste sábado (21), o itinerário de três linhas que passam pelo bairro de Joana Bezerra, região central da capital pernambucana. A alteração atende uma solicitação dos moradores da localidade e acontece aos sábados e domingos, nas linhas 510 – Nova Descoberta/Derby, 630 – Vasco da Gama/Derby e 718 – Córrego do Euclides/Derby.



A partir de agora, o novo itinerário para estes dias, sempre a partir das 20h, será Estação de Metrô Joana Bezerra, Avenida Central, contorno Posto de Saúde São José do Coque, Rua Conceição de Macabu, Rua Jaraguari, contorno Academia da Cidade, Avenida Beira Rio, acesso à Ponte José de Barros Lima, ponte José de Barros Lima, Avenida Governador Agamenon Magalhães.



Com a mudança, estas três linhas de ônibus deixam de atender à parada de nº 180462, localizada na Avenida Agostinho Gomes, lado oposto à da Associação de Apoio às Crianças com Deficiência (AACD).



As opções para os usuários são as paradas nº 180173, em frente à Estação Joana Bezerra; nº 180381, na Avenida Beira Rio, lado oposto à frente do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano; e nº 180383, que fica na via de acesso à ponte José de Barros Lima, lado aposto à lateral do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.



Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou WhatsApp para reclamações (99488.3999).