Consórcio autoriza redução de 50% da frota de ônibus no Grande Recife

O Grande Recife Consórcio de Transportes autorizou, na manhã desta quinta-feira (24), uma redução de até 50% da frota de ônibus em circulação no horário fora do pico, das 8h às 17h. Medida foi tomada por conta da continuidade da paralisação dos caminhoneiros e, consequentemente, criticidade do nível de combustível nos ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP).



Decisão visa garantir a operação no retorno dos usuários às suas casas ao final do dia. O Consórcio informa que a frota de veículos no horário de pico desta manhã, das 5h às 8h, variou de 10% a 30% a depender da operadora. Por fim, o Grande Recife ressalta que essas medidas contingenciais são uma tentativa de prolongar ao máximo possível o serviço de transporte público até a solução definitiva por parte do Governo Federal.



Com ainda menos ônibus nas ruas nesta quinta, passageiros reclamam da demora para a chegada dos coletivos e da superlotação dos veículos. O que mais se viu nesta manhã em toda a região metropolitana do Recife (RMR) foram paradas de ônibus lotadas e poucos coletivos circulando nas ruas.



No Terminal Integrado de Joana Bezerra, centro do Recife, filas enormes se formaram em diversas paradas de ônibus. Organizadores trabalham no local para organizar as filas. No Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, não havia circulação de BRT. Aproximadamente, 3 mil ônibus circulam na capital e na Região Metropolitana em dias úteis, realizando cerca de 25 mil viagens.