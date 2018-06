Consórcio aponta 390 famílias vivendo em áreas de risco no ABC

São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra têm juntas 390 famílias vivendo em áreas de risco e que devem ser removidas de suas casas. Segundo reunião do consórcio realizada nesta terça-feira (5), um convênio precisa ser firmado até o dia seis de julho com o governo do Estado para a retomada do custeio de 50% do valor do auxílio aluguel.





O prazo foi definido pois, segundo o Código Eleitoral, nos três meses que antecedem eleições, é vedada a realização de transferência voluntária de recursos do Estados aos municípios e aos consórcios públicos.

"Temos o levantamento atualizado da população nesta situação, feito pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Social, e estamos fornecendo ao Governo do Estado. Segundo o levantamento atualizado, o número de famílias a serem removidas é de 225 em Santo André, 58 em São Bernardo, 80 em Mauá, 18 em Ribeirão Pires e 9 em Rio Grande da Serra" disse o presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando.



Segurança