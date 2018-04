Consórcio analisa projeto de novo CCO

Com o projeto em mãos, será possível pleitear recursos do bloco europeu para tirá-lo do papel.



A verba ainda está sendo usada para desenvolver 21 projetos funcionais e básicos de engenharia para a requalificação de corredores preferenciais para transporte coletivo, com o objetivo de melhorar a fluidez e desafogar gargalos do transporte público.



Na tarde de ontem, os prefeitos também aprovaram o início das atividades do projeto Museu Virtual em 50 escolas da região.



A tecnologia utiliza óculos de realidade virtual, conectados a um aplicativo que roda as imagens dos museus em 3D, integrando elementos do real, imagens de locais importantes para os municípios e obras de arte que marcaram a história das cidades.



"A partir deste mês, o Museu Virtual vai passar pelas escolas da região, possibilitando que as crianças tenham acesso a esta nova tecnologia para conhecer o acervo cultural das nossas cidades", explicou o vice presidente do Consórcio, Paulo Serra.



Está sendo realizado ainda a catalogação das principais obras de arte dos seis municípios consorciados, por meio de um software para gestão de acervos.



Desenvolvido pela startup brasileira Artyou, o projeto é composto pelos técnicos dos museus e das pinacotecas municipais.

A assembleia do Consórcio Intermunicipal realizada nesta terça-feira (3) analisou o projeto do Centro de Controle Operacional, que será encaminhado à União Europeia até o final do ano.O CCO irá controlar o trânsito em quatro corredores regionais definidos como prioritários para o transporte coletivo. O projeto faz parte do Plano Regional de Mobilidade do ABC.Em março, o Governo Federal autorizou o repasse de R$ 5 milhões para o projeto executivo do CCO. O recurso havia sido anunciado em 2013, pela então presidente Dilma Rousseff.