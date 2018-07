Consórcio ABC entra no TCE contra Diadema

A cidade está com débitos acumulados por três anos. O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), chegou a parcelar o pagamento, mas a dívida não foi paga integralmente.



Se aceito o pedido pelo TCE, o prefeito corre o risco de responder por improbidade administrativa e o município pode ficar impedido de estabelecer convênios com os governos Estadual e Federal.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Diadema não se manifestou.



Caso



Diadema deixou o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em julho do ano passado após o prefeito alegar dificuldades financeiras do município em arcar com o repasse mensal a entidade.



Com a decisão, Diadema foi retirada de todos os projetos da instituição, como o plano de Mobilidade Urbana. Mas ainda ficou com o débito acumulado.

