Confronto na Rocinha assusta moradores e fecha Lagoa-Barra

Localizada na zona sul do Rio, a comunidade da Rocinha amanheceu sob intenso tiroteio nesta terça (1º). Houve confronto entre policiais e bandidos no local. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Choque estão atuando no local.Por conta da operação policial, a Autoestrada Lagoa-Barra chegou a ser fechada nos dois sentidos por 25 minutos. Apesar de a via já ter sido liberada, policiais ainda atuam no local. O Centro de Operações informou que pode haver novas interdições na região.Nas redes sociais, moradores relataram a manhã de medo na localidade. "Difícil acreditar, mas nem no feriado do Dia do Trabalho a violência deixa os moradores de bem da Rocinha trabalharem em paz ou terem o seu merecido descanso", escreveu um internauta.