Confirmados dois casos de sarampo na Capital. Há 13 sob suspeita

Duas alunas da Faculdade de Direito da UFRJ foram diagnosticadas com a doença

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na segunda-feira (9) que foram confirmados dois casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro. As amostras de sangue das pacientes - que são alunas da faculdade de Direito da UFRJ - foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, que é referência para o Ministério da Saúde. Após a divulgação dos casos suspeitos na universidade, na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma campanha de vacinação voltada à comunidade acadêmica.



Atualmente, na cidade do Rio, há 13 pacientes com suspeita da doença e todos teriam tido contato com uma das estudantes. Já a SES informou que não divulgará números de casos em apuração.



"Abrimos uma exceção, na semana passada, porque o sarampo não circulava há anos, agora com confirmação de dois voltamos a não falar de suspeitas", informou a pasta, via assessoria.



No sábado (7), os postos de saúde da capital fluminense ficaram abertos para quem quisesse tomar uma dose da vacina, mas não houve corrida em busca das doses.



O médico Alberto Chebabo, da Sociedade Brasileira de Infectologia, ressalta que o sarampo é uma doença viral, que não tem um tratamento específico e por ser extremamente contagiosa, a imunização é essencial para evitar um surto.



"A transmissão é aérea. Qualquer pessoa que esteja com sarampo pode transmitir a doença para outras pessoas próximas. O vírus é eliminado pela saliva, que fica em suspensão no ar. Então, qualquer pessoa a 1,5 metros, 2 metros pode ser contaminada", explica.

O médico afirma que, neste momento de alerta, o sarampo é uma doença que, clinicamente, não é difícil de diagnosticar.



"Basicamente, é uma doença que começa com febre alta, dor no corpo, tosse, lacrimejamento, coriza, e manchas avermelhadas na pele. Na parte laboratorial, é possível identifica-la através do exame de sangue", diz.

O risco de complicação do sarampo é maior entre crianças de até cinco anos, especialmente entre as que ainda não completaram um ano de idade, e nos adultos portadores de outras doenças. O sarampo pode ocasionar outros males, como otite, pneumonia, além de aumentar o risco de complicações bacterianas.

As vacinas Tríplice Viral e Tetra Viral são os imunizantes contra a doença. Elas fazem parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde para crianças entre 12 e 15 meses. Devem ser vacinadas as crianças de até um ano e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados. Aqueles que tomaram as duas doses da vacina não precisam tomar nova dose.