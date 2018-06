Confira vagas de estágio na Câmara de São Caetano

Cadastro vai até a próxima sexta-feira (8)

A Câmara Municipal de São Caetano reabriu, até a próxima sexta-feira (8) as inscrições para estágio na instituição. No total são 11 vagas para ensino Superior, nas áreas do Direito, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Jornalismo, Administração de Empresas e Economia.



A remuneração mensal é de R$ 1.100,00 para carga horária de seis horas e R$ 733,33 para quatro horas de trabalho. Em ambas as situações, o estagiário receberá alimentação no valor de R$ 400,00 e transporte de R$ 180,00.

São requisitos para a inscrição: estar matriculado e ter frequência nas redes de ensino Público ou Privado, modalidade presencial; ser cidadão brasileiro ou português; estar em dia com o serviço militar e em gozo dos direitos políticos (aos maiores de 18 anos); não possuir condenações criminais; ser residente em São Caetano; e ter 16 anos ou mais com disponibilidade das 8h às 18h, desde que não coincida com o horário de estudo.

As inscrições devem ser formalizadas no CIEE das 8h às 17h na rua Alegre, 1.162, Barcelona, após o candidato preencher a ficha no site www.ciee.org.br e imprimir duas vias junto ao protocolo, assinada e entregue com os demais documentos obrigatórios.

Os candidatos já cadastrados no processo seletivo anterior participarão automaticamente desta seleção. Não há, portanto, necessidade de nova inscrição. A



previsão é que o resultado dos classificados em primeira fase seja disponibilizado no site do CIEE em 18 de junho.