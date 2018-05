Confira situação do DF em relação à greve dos caminhoneiros

Segundo o Gabinete Integrado de Acompanhamento a situação está se normalizando

Nesta quinta-feira(31) cerca de cinco milhões de litros de litros de combustíveis (3,9 milhões/L de gasolina, 193 mil/L de etanol/ e 754 mil/L de diesel) chegaram aos postos de gasolina da cidade. Segundo o Gabinete Integrado de Acompanhamento, a quantidade de combustíveis distribuída, atinge a normalidade média para fins de semana e feriados no DF.



De uma só empresa distribuidora de gás, foram entregues para revenda 14 mil botijões de P13, que é o gás de cozinha, e sessenta toneladas para abastecer hospitais, asilos, presídios, abrigos, centros comerciais e shoppings. Para esta sexta-feira, estão previstas, por três distribuidoras, entregar às revendedoras pelo menos 350 toneladas de GLP a granel e em botijões P13.



Segundo a Polícia Militar, 280 caminhões haviam saído das distribuidoras até as 17 horas. Com isso, a PM registrou mais de mil caminhões que circularam nas ruas da Capital Federal, durante a greve dos caminhoneiros, escoltados pela Polícia Militar para atender a população.



Os dois milhões de litros de álcool anidro que chegaram ao Distrito Federal desde a noite de quarta-feira até a tarde desta quinta-feira, misturados à gasolina nas distribuidoras, produzirão cerca de dez milhões de litros de gasolina, quantidade suficiente para atender à população de Brasília no fim de semana.



Com a normalização da movimentação nas estradas de acesso ao DF, desde os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e até São Paulo, o setor produtivo e o governo do Distrito Federal retomam a sua rotina, com o abastecimento de combustíveis, entre outros produtos e insumos.



Exército, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal confirmaram que, desde as primeiras horas desta quinta-feira não receberam mais pedidos de escoltas nas estradas de acesso ao DF.



Corpo de Bombeiros Militar, Detran/DF, Defesa Civil e Polícia Civil não registraram ocorrências de incidentes relativos à greve. O Corpo de Bombeiros alerta, no entanto, para os perigos de armazenar combustível em casa, o que é arriscado e desnecessário, uma vez que o desabastecimento está descartado.



A Polícia Militar foi acionada para resolver um princípio de tumulto em um posto de gasolina, em Sobradinho, devido à insistência de pessoas em transportar gasolina em galões. A Caesb confirmou o tratamento de água e esgoto segue normalmente.



No Aeroporto de Brasília, até as 17 horas, foram 104 pousos e 95 decolagens. Houve quatro atrasos (superiores a 30 minutos), dois devido a manutenção e dois por atraso em rota. Dez voos foram cancelados na chegada, mas nenhum relacionado a combustível. O estoque de querosene atingiu 1,4 milhão de litros, suficientes para 24 horas de trabalho, mas dentro do fluxo, uma vez que cada aeronave está abastecendo com cinco mil litros e o combustível continua chegando.