Confira pontos de transmissão gratuita de jogos no Recife

Durante as Copas do Mundo, é comum vermos os torcedores brasileiros se engajarem em torno de um sentimento de alegria e confiança. Para isso, nada melhor do que confraternizar com amigos e familiares na hora das partidas, para passar as melhores vibrações aos nossos jogadores. Se a crise não permite gastar muito nesses encontros, no Recife há opções gratuitas onde é possível não apenas conferir a partida em telões, como também curtir a festa da vitória.





Para o pós-jogo das partidas seguintes da Seleção Brasileira, as atrações já foram anunciadas. Na sexta (22), quando Brasil e Costa Rica se encaram em campo, a banda Molejo sobe ao palco. A banda promete empolgar os torcedores com seus clássicos do fim do século 20, como "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada", entre outras. Já na quarta (27), quando o jogo será contra a Sérvia, a atração será Dennis DJ, do hit "Malandramente".



Outra opção gratuita para assistir aos jogos é o projeto Juntos numa Só Torcida. Recife Verde e Amarelo, que acontecerá no Parque Santos Dumont, localizado no bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital pernambucana.



Um telão de LED será montado para a transmissão gratuita dos jogos do Brasil. Neste domingo, o evento está previsto para iniciar às 13h, com um trio pé de serra para esquentar todos os participantes para o início do jogo às 15h. O evento termina assim que a transmissão acabar.

Um destes locais é a Arena Brahma Nº1, montada no Cais Alfândega, no Centro do Recife. A marca de cerveja escolheu sete cidades do Brasil que receberão eventos do tipo, que além de disponibilizar telões, contarão com apresentações gratuitas.Desde o dia 7, a avenida do Cais Alfândega está interditada para montagem da estrutura, que ficará instalada e em funcionamento enquanto a Seleção Brasileira estiver na competição. Neste domingo (17), o espaço terá como atração Gustavo Mioto. O cantor sertanejo vai apresentar no palco, após a partida, alguns de seus hits, como Coladinha em Mim e Anti-Amor.