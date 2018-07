Confira os horários dos serviços neste dia de jogo do Brasil na Copa

O dia é ponto facultativo nos órgãos estaduais. No entanto, segundo o decreto do governador Luiz Fernando Pezão, o expediente é normal nas repartições cujas atividades tenham exigências técnicas ou de interesse público, ou seja, serviços essenciais como hospitais, Corpo de Bombeiros e polícias, entre outros. A critério da Secretaria Estadual de Educação e da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), poderá haver atividades regulares nas unidades de ensino com horários noturnos.

As repartições municipais vão estar fechadas, mas a Secretaria de Saúde editou uma resolução regulamentando o expediente nas unidades da rede pública municipal.

Funcionarão normalmente o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, as unidades de Atenção Primária, policlínicas, ambulatórios dos hospitais, unidades de urgência e emergência e de internação, como UPAS, hospitais e outras unidades que não admitem interrupção.

A Polícia Militar informou que haverá reforço no policiamento nos locais onde houver grande concentração de pessoas para assistir ao jogo, como o Alzirão, na Tijuca, zona norte da cidade.

Apesar de os trens operados pela SuperVia operarem normalmente durante o pico da manhã, a concessionária alterou o planejamento operacional nos horários de menor movimento e no período que costuma ter maior movimento, após as 16h. De acordo com a empresa, os passageiros estão sendo informados sobre as mudanças pelo sistema de áudio dos trens e estações e também pelos seus canais digitais. Se houver necessidade, a concessionária poderá disponibilizar trens extras.

O MetrôRio vai funcionar como em dia útil. Os trens vão operar entre as 5h e a meia-noite. Tanto na ida quanto na volta do jogo, o atendimento de horário de pico será estendido, com toda a frota em funcionamento. A companhia prometeu colocar trens extras posicionados em pontos estratégicos da operação. Quem precisar fazer transferência entre as linhas 1 e 2, deve lembrar que ela será no trecho compartilhado entre as estações Central, no centro da cidade, e Botafogo, na zona sul.

Nas barcas o esquema de funcionamento prevê operação especial nas linhas Arariboia e Charitas. Na travessia Praça XV-Praça Arariboia, entre as 6h30 e às 22h30, as viagens serão feitas com intervalos de 20 minutos. Já na ligação Charitas-Praça XV, das 16h30 às 20h30, as partidas ocorrerão a cada 30 minutos. No sentido Praça XV-Charitas, das 16h às 21h, as viagens também serão realizadas a cada 30 minutos. A CCR Barcas, que administra o serviço, destacou que nos outros horários das duas linhas e das demais linhas - Paquetá, Cocotá e DivSul - não haverá alteração.

O Aeroporto Internacional Galeão Tom Jobim vai funcionar normalmente. O local vai contar com cinco telões espalhados pelas áreas pública e restrita no embarque, para os passageiros acompanharem a partida.

*Com Agência Brasil