Confira o que vai mudar no trânsito do DF no dia do jogo do Brasil

A Seleção Brasileira joga contra a Bélgica, às 15h desta sexta-feira (6), e, para facilitar a vida dos torcedores, algumas mudanças no trânsito foram planejadas.

A Secretaria de Mobilidade informou que as faixas exclusivas (à direita das vias) estarão liberadas para veículos particulares da meia noite até 23h59 da sexta.

As inversões de fluxo nas Vias Estrutural e Torto-Colorado, nos sentidos Taguatinga e Sobradinho, respectivamente, ocorrerão das 12h30 às 15h30, e não no fim da tarde, como ocorre nos dias úteis.

Das 13h30 às 15h, será adotada escala de reforço de ônibus no horário de pico, no sentido do Plano Piloto para as outras regiões administrativas (equivalente à escala das 17h às 20h). Pela manhã, o aumento de frota será o tradicional, das 6h às 9h, no sentido para o Plano Piloto.

Nas horas antes do jogo, o metrô funcionará com 20 trens (cinco a mais do que o costumeiro). Haverá ainda três de reserva preparados para dar suporte ao transporte da companhia.

Agentes do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) e do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), bem como policiais militares responsáveis pela fiscalização de trânsito, estarão nas ruas para organizar o fluxo viário.

*Com informações da Agência Brasília