Confira o que abre e fecha neste feriado, no Recife

O Dia do Trabalhador é feriado nacional no Brasil desde 1925

Confira o que está aberto ou fechado no Recife nesta terça-feira, 1º de maio:



CICLOFAIXA - A Ciclofaixa de Turismo e Lazer no Recife funcionará tanto neste domingo (29) quanto no dia 1º de maio, das 7h às 16h.



SHOPPINGS - O Shopping Recife terá as lojas fechadas, com funcionamento facultativo da praça de alimentação das 12h às 21h. O cinema funcionará normalmente conforme sua programação.



Já os Shoppings Tacaruna, RioMar e Plaza, no Recife, e North Way, em Paulista, também terão as lojas fechadas, porém as praças de alimentação funcionarão das 12h às 21h. O cinema funciona de acordo com a programação.



No Shopping Boa Vista, as lojas estarão fechadas. O cinema funcionará normalmente, a praça de alimentação terá abertura facultativa das 11h às 19h e o Game Station estará aberto das 11h às 21h.



O novo shopping, Patteo Olinda, também terá as lojas fechadas, com praça da alimentação das 11h às 19h e Game Station das 11h às 21h.



O Shopping Guararapes terá as lojas fechadas, funcionando facultativamente apenas a praça da alimentação das 12h às 21h; e o Game Station, das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação e o Hiper Bompreço estará fechado.



O Costa Dourada funciona para alimentação, quiosques e Play Toy das 11h às 12h.



No Paço Alfândega funciona apenas a praça de alimentação das 11h às 20h.



CENTRO DO RECIFE - Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) as lojas do Centro estarão fechadas no feriado.



MERCADOS E FEIRAS – A Autarquia de Serviços Urbanos do Recife (Csurb) informa que os mercados públicos e Feiras Novas da cidade funcionam em horário especial na terça-feira (1º), das das 6h às 13h. No sábado (28), domingo (29) e segunda-feira (30), o funcionamento não é alterado e será das 6h às 18h, das 6h às 13h e das 6h às 18h, respectivamente.

HOSPITAL VETERINÁRIO – O Hospital Veterinário do Recife estará fechado nesta terça-feira (1º). Os atendimentos e marcações de consultas só voltam a funcionar na quarta-feira (2), quando começam os agendamentos para as castrações de cachorros e gatos do mês de maio.