Confira o esquema de trânsito e segurança para Vasco x Corinthians

Partida ocorrerá na manhã deste domingo, no Estádio Mané Garrincha

Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para o jogo Vasco x Corinthians, que ocorrerá nesse domingo (29), às 11h, no Estádio Mané Garrincha. Para que não haja incidentes antes e depois da partida, a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal (SSP/DF) divulgou como será o plano de ação elaborado junto dos organizadores.

As torcidas organizadas chegarão ao estádio escoltadas por policiais militares, entrarão por por portões exclusivos e ficarão em arquibancadas diferentes do público em geral. Após o término do jogo, somente poderão sair do Mané Garrincha depois da dispersão do público.

Ao todo, 420 seguranças privados vão atuar no interior do estádio, cuidando também do controle de acesso dos torcedores e dos materiais permitidos, conforme o Estatuto do Torcedor.



Já a Polícia Militar cuidará da área externa da arena com tropas da Rotam, Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e Regimento de Polícia Montada (RPMon).

Três ambulâncias privadas estarão no local para caso de emergências, e o Corpo de Bombeiros Militar ficará de prontidão para atendimento, destacando unidades de resgate, viaturas de salvamento e de combate a incêndio.



Trânsito



Meia hora antes do final da partida, a via que contorna o Mané Garrincha terá sentido único. Após a dispersão dos torcedores, o trânsito voltará ao normal. No mesmo horário, a via N1, em frente ao estádio, será bloqueada momentaneamente para a passagem dos pedestres.

A orientação dos órgãos de trânsito é que os motoristas estacionem em locais permitidos. Entre eles, Parque da Cidade, Ginásio Nilson Nelson, plataforma superior da Rodoviária, Setor de Rádio e TV Sul, Setor Hoteleiro Sul e Norte, Torre de TV e do próprio estádio.



As estações de metrô Central, Feira, Arniqueiras, Praça do Relógio, Ceilândia Sul, Ceilândia Centro e Furnas terão reforço no policiamento no dia do jogo.