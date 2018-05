Confira como as empresas de ônibus do DF vão se organizar nesta sexta-feira

Apenas Urbi e Pioneira terão redução na frota de ônibus do DF nesta sexta

O Governo de Brasília informa que está definindo um Plano de Contingência de acordo com o estoque de combustível de cada empresa que opera o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC).



Nesta sexta-feira (25), a empresa Piracicabana que atende as regiões de Planaltina, Sobradinho I e II, Brasília, Varjão, Lago Norte, Fercal, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, Marechal (Park Way, Núcleo Bandeirante, Guará e Samambaia) e São José (Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Vicente Pires, SCIA e SAI) vão operar com a tabela horária normal, ou seja, sem alterações.



Já a empresa Pioneira (São Sebastião, Jardim Botânico, Paranoá, Lago Sul, Park Way, Santa Maria e Gama) e Urbi (Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II e Samambaia) irão operar normalmente no horário de pico, de 5h às 9h e das 16h às 20h, com redução da frota das 9h às 16h e a partir das 20h.



A TCB não terá alteração em sua operação. O Governo de Brasília esclarece que a operação será avaliada diariamente enquanto houver a greve.