Confira a programação do aniversário de São Caetano

"A programação artística terá a discotecagem da Rádio Vitrola e Rick & Roll, o som das bandas Blues Donkeys, Old Black Joe, Stead Jobs, Alabama Jubileu, Elvis Presley Cover e Marilyn Monroe Cover, e os grupos de dança Greasers e Jessel Rocker Girl & The Rockers", afirmam os organizadores do evento.



Já na altura 111 da avenida Goiás, a partir das 19h30 de hoje será celebrado um culto de ação de graças no interior do teatro Santos Dumont.



No sábado (28), dia do aniversário, uma missa será celebrada às 18h na paróquia São Caetano (praça Comendador Ermelino Matarazzo, no bairro Fundação). O local é simbólico porque é o marco zero da história da cidade. Foi ali, em 1671 que Fernão Dias Paes Leme comprou um sítio e o doou aos padres locais, surgindo assim a Fazenda de São Caetano que, em 1877 se tornaria oficialmente um município.



Logo após a cerimônia ocorre o já tradicional partilha de um bolo de aniversário gigante, entregue na entrada da igreja e de forma gratuita a todos os participantes. O doce é preparado anualmente pelas padarias da cidade, que não cobram o serviço.



Já no próximo domingo (29), às 11h, será inaugurado o parque Espaço Cerâmica Tom Jobim. Localizado na região central da cidade, o local terá 14 mil metros quadrados, equivalente a dois campos de futebol, e contará com academia ao ar livre, área coberta para eventos, pista para caminhada e Wi-Fi grátis com tomadas USB.



No total, o projeto custou cerca de R$ 4 milhões e foi bancado por duas empresas: a Multiplan e o ParkShoppingSãoCaetano, em parceria com a prefeitura municipal, como compensação pelos impactos ambientais ocorridos com a construção de conjuntos comerciais na região.



A Associação dos Amigos – Espaço Cerâmica é quem ficará encarregada de realizar o serviço de limpeza e conservação da área que funcionará diariamente, com entrada gratuita, entre 6h30 e 22h30.



Encerrando as atividades do final de semana, a Câmara Municipal de São Caetano entrega as "Medalhas di Thiene".

A condecoração, que existe desde o ano de 2006, é entregue a pessoas ou entidades que prestaram serviços de "relevância a toda comunidade". No ano passado, cerca de 40 pessoas receberam a honraria.

A cidade de São Caetano comemora 141 anos de sua fundação no próximo sábado (28) com uma programação festiva e religiosa que dura todo o final de semana. Segundo o cronograma divulgado pela prefeitura municipal, tem início nesta sexta (27) o Encontro Anual de Carros Antigos, realizado no Espaço Verde Chico Mendes (rua Fernando Simonsen, 566, no bairro São José).O local permanecerá aberto ao público durante todo o fim de semana, das 9h às 20h. Nos três dias de evento, o público poderá "garimpar" discos na feira de vinil, visitar a feira de artesanato e o mercado de pulgas, além de adquirir souvenirs classificados como ‘antigomobilismo’.Haverá no local uma praça de alimentação com food trucks e também um espaço destinado apenas para crianças.Toda a verba obtida com as vendas dos food trucks, mercado de pulgas e stand promocional será revertida ao Fundo Municipal de Cultura.