Concurso da Compesa abre inscrição

São oferecidas 63 vagas, com salários que variam de R$ 1.442,36 a R$ 6.743,28

As inscrições do concurso público para a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) serão abertas a partir das 14h desta segunda-feira (30), e seguem até 4 de junho.



São 63 vagas. São 15 vagas para o cargo de analista de saneamento (engenheiro cartográfico, eletrônico, químico, civil e eletrotécnico), e nove vagas para analista de gestão, nas especialidades administrador, analista de gestão de pessoas, analista de tecnologia da informação e enfermeiro do trabalho. Além dessas, há 39 vagas para o cargo de assistente de saneamento e gestão, sendo 28 delas para a especialidade assistente de gestão e serviços comerciais e as outras 11 vagas para as especialidades técnico em contabilidade e técnico operacional com habilitação em desenho técnico, topografia, mecânica e em edificações.



Os cargos de analista de saneamento e analista de gestão exigem nível superior e oferecem salários de R$ 6.743,28 e R$ R$ 6.107,67, respectivamente. O cargo de assistente de saneamento e gestão, na especialidade gestão e serviços comerciais, requer ensino médio, e possui salário de R$ 1.442,36, enquanto o cargo de assistente de saneamento e gestão para as demais especialidades requer ensino médio técnico, com remuneração de R$ 2.108,48. Todos os cargos têm carga horária de 200 horas mensais de trabalho.



Os interessados devem acessar o site da FGV Projetos para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 69 para o cargo de assistente de saneamento e gestão, R$ 79 para o cargo de analista de gestão e R$ 89 para o cargo analista de saneamento, com pagamento até 6 de junho.



Todos os cargos terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas no dia 22 de julho, das 8h às 12h para os cargos de nível superior, e das 14h30min às 18h30min para os de nível médio e médio técnico.