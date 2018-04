Concreto irregular sobre gramado tombado é retirado na Lagoa

Estação de aluguel de bicicletas, construída de forma ilegal próximo ao Corte do Cantagalo, foi removida nesta quarta (18), pela prefeitura

Uma camada de concreto, que havia sido construída para comportar a instalação de uma estação de aluguel de bicicletas, próximo ao Corte do Cantagalo, foi removida nesta quarta (18), por agentes da Prefeitura do Rio, por estar sobre um gramado que faz parte do conjunto paisagístico da Lagoa Rodrigo de Freitas, criado pelo paisagista Burle Marx e tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).



Os responsáveis, que seriam da empresa Interbikes, segundo o município, serão multados em R$ 5 mil pelas ilegalidades, constatadas a partir de um relatório gerado após reuniões entre a Superintendência da Zona Sul, o Iphan e o IRPH (Instituto Rio Patrimônio da Humanidade).



A área de concreto irregular sobre o gramado tombado tinha 38 m². Além disso, um espaço ao lado, de 143 m², tinha pedriscos brancos que também descaracterizavam o gramado e, portanto, foram considerados ilegais. Cercas que ocupavam indevidamente o espaço público ainda foram removidas do local, durante a ação municipal.



"É inaceitável a descaracterização do gramado projetado pelo renomado paisagista Roberto Burle Marx. A Superintendência da Zona Sul e o IPHAN vão intimar os responsáveis para que recuperem a área verde destruída", disse o superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald.



Agentes da Superintendência da Zona Sul, em conjunto com a Seconserma (Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente) e com a CLF (Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização), participaram da ação, com o apoio de profissionais da Comlurb, da GM-RIO (Guarda Municipal), da 6ª Região Administrativa e do Lagoa Presente.