Compesa faz novo concurso com salários de até R$ 6,7 mil

O edital para o novo concurso público da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) foi publicado nesta terça-feira (24), no Diário Oficial do Estado, para ampliação e renovação do quadro profissional da empresa. Foram disponibilizadas 63 vagas para os níveis médio, médio técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.442,36 a R$ 6.743,28 - também está prevista a reserva de vagas para pessoas com deficiência.





As vagas oferecidas são para atuação em qualquer uma das unidades da Compesa em Pernambuco, e serão alocadas de acordo com a necessidade da companhia. A última vez que a Compesa realizou um concurso público foi no ano de 2016 – os anteriores foram nos anos de 2006, 2007, 2009, 2012 e 2014.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (30) e podem ser feitas até o dia 4 de junho de 2018, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. O edital também já está disponível no site da FGV . O prazo de vigência do concurso será o período de um ano, sendo prorrogável por mais um ano e as primeiras contratações estão previstas para 2019.O prazo limite para pagamento do boleto referente à inscrição é o dia 06 de junho. O valor da inscrição é de R$ 69 para nível médio e médio técnico, R$ 79 para Analista de Gestão e R$ 89 para Analista de Saneamento. Foram disponibilizadas 28 vagas para nível médio, 11 para nível médio técnico e para os cargos de nível superior foram disponibilizadas 24 vagas.