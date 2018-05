Compesa fará estudo para diminuir rodízio de água em Caruaru

Devido ao grande volume de chuvas registrado no Agreste, o governo do Estado solicitou, nesta quarta-feira (2), à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) a realização de estudos técnicos que visem a redução do rodízio na cidade de Caruaru até as festividades do São João.





Ele adianta, porém, que, tecnicamente, a melhoria do abastecimento não pode ser de imediato. Vários procedimentos precisam ser realizados antes da retomada da operação do Sistema Jucazinho. A Companhia está em campo para reativar as estações elevatórias (bombeamento) que integram o sistema. Para reativar o Sistema Jucazinho, a Companhia investe cerca de R$ 800 mil.



Com a barragem do Prata cheia, o abastecimento da cidade de Caruaru está garantido até o final de 2019. O Sistema Prata/Pirangi, do qual a barragem do Prata é a principal fonte hídrica, é responsável atualmente pelo abastecimento de dez municípios do Agreste. A última vez que o reservatório sangrou foi em julho do ano passado, após sete anos de seca e uma fase de pré-colapso.

A decisão do governador Paulo Câmara (PSB) foi externada logo após receber informações sobre a barragem do Prata, localizada em Bonito, que sangrou na manhã desta quarta, alcançando os 42 milhões de metros cúbicos da sua capacidade máxima, e da barragem de Jucazinho, em Surubim, que continua acumulando água e já supera o seu "volume morto" com5,89%, ou seja, 19,2 milhões de metros cúbicos.A expectativa da Compesa é que, no início do mês de junho, o abastecimento das cidades de Riacho das Almas, Cumaru e Passira, hoje atendidas pelo Sistema Prata/Pirangi, seja retomado via Sistema Jucazinho. "Retirando essas cidades do Sistema Prata/Pirangi, sobrará mais água para o abastecimento de Caruaru. Os estudos que serão desenvolvidos apontará em que nível se dará a redução do rodízio no município", esclarece o presidente da Compesa, Roberto Tavares.