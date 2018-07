Companhias Aéreas são autuadas pelo Procon-DF

Ação aconteceu durante uma blitz do órgão no aeroporto de Brasília nesta sexta-feira

O Procon do Distrito Federal autuou nesta sexta-feira (27) as companhias aéreas GOL e Avianca após uma blitz de fiscalização do órgão, no Aeroporto de Brasília. De acordo com os fiscais, faltavam informações claras ao consumidor nas duas empresas.



Entre as infrações, as companhias não informavam em local visível ao consumidor os preços dos assentos conforto; não informava os meios de pagamentos aceitos, e não apresentaram cartaz indicativo sobre o tempo máximo de espera na fila para atendimento. As empresas foram autuadas por infração e têm até 10 dias para apresentar defesa no Procon-DF.



Durante a operação no aeroporto, panfletos de orientação sobre os direitos dos passageiros foram distribuídos para os usuários.



Por vez, a Avianca informou que segue a legislação vigente e que preza pela oferta do máximo conforto, com um serviço completo aos clientes. A companhia alega que irá responder os questionamentos do Procon-DF. Já a GOL alegou que segue a legislação vigente e está à disposição dos seus clientes para quaisquer esclarecimentos quanto às regras praticadas.