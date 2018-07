Comlurb recolhe toneladas de lixo após jogo

03.07.2018 12:45

Lixo foi coletado em três pontos tradicionais de concentração de torcedores

Após o jogo do Brasil X México na última segunda-feira (2), a Comlurb recolheu quase seis toneladas de lixo em três tradicionais pontos de concentração de torcedores: Alzirão, na Tijuca, Fan Fest, na Praça Mauá, e Parque Madureira. No Alzirão, foram recolhidas 2,35 toneladas. No Fan Fest da Praça Mauá, foram coletadas 2,5 toneladas. Já no Parque Madureira, uma tonelada.

A Companhia está desenvolvendo um esquema especial de limpeza durante os dias de jogos do Brasil nesses locais e em outros onde ocorre grande concentração de pessoas. Os garis se revezam em três turnos de trabalho, antes, durante e após as partidas.

No Alzirão, por exemplo, 56 garis atuaram na varrição e no esvaziamento dos 90 contêineres especialmente instalados para o evento. Além disso, eles contaram com o apoio de caminhões compactadores e basculantes, além de carros-pipa, que fizeram a lavagem das vias com água de reuso.